В РПЦ назвали потерю любви главным признаком Второго пришествия Христа

Оскудение любви в обществе является самым важным и трагичным библейским признаком приближения Второго пришествия Христа, заявил викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).
Его слова на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» приводит РИА Новости.
Схождение или несхождение Благодатного огня в Иерусалиме считается исключительно народным поверьем, а не священным предвестьем. По словам викария, Господь способен совершить чудо вопреки любым человеческим ограничениям, однако главным торжеством для верующих остаётся сама Пасха.
Епископ пояснил, что в Священном Писании указаны куда более значимые свидетельства. Истинным предвестником конца времён станет момент, когда масштаб беззаконий и уровень вражды между людьми окончательно подавят искренние чувства.
«Один из самых главных признаков… — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — рассказал Силуан.
