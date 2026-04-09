В МИД рассказали, что необходимо для возобновления диалога по Украине: когда продолжатся переговоры

Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом по украинскому урегулированию временно приостановлены в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Однако Россия не намерена затягивать возобновление диалога. Многое зависит от ситуации в Иране. Так сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».
Дипломат напомнил о перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Стороны готовятся к прямым переговорам. Состав американской делегации будет влиять и на диалог по Украине, указал посол.
«Если это те же переговорщики, то этот момент [трехсторонние переговоры] может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине», — рассказал Родион Мирошник.
Киев оказался в еще более непростом положении на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США отказались финансировать Украину. Иранский конфликт также отразился на поставках средств ПВО для ВСУ. Они требуются самим американцам.