В МИД рассказали, что необходимо для возобновления диалога по Украине: когда продолжатся переговоры

Посол МИД Мирошник: Россия не будет затягивать возобновление диалога по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом по украинскому урегулированию временно приостановлены в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Однако Россия не намерена затягивать возобновление диалога. Многое зависит от ситуации в Иране. Так сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в диалоге с «Известиями».

Дипломат напомнил о перемирии между Вашингтоном и Тегераном. Стороны готовятся к прямым переговорам. Состав американской делегации будет влиять и на диалог по Украине, указал посол.

«Если это те же переговорщики, то этот момент [трехсторонние переговоры] может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине», — рассказал Родион Мирошник.

Киев оказался в еще более непростом положении на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США отказались финансировать Украину. Иранский конфликт также отразился на поставках средств ПВО для ВСУ. Они требуются самим американцам.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
