КНДР провела испытания тактической баллистической ракеты

КНДР провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. КНДР на этой неделе провела ряд военных испытаний, в том числе испытания боеголовки тактической баллистической ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание… оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты», — пишет агентство.

Отмечается, что в ходе испытаний было подтверждено, что кассетная боеголовка баллистической ракеты класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ka способна поразить цель в зоне 6,5−7 гектаров.

Кроме того, были проведены испытания электромагнитной системы вооружения, а также имитационных бомб из углеродного волокна.

Также агентство сообщает, что Управление по изучению систем вооружений ПВО провело испытания для подтверждения боевой надежности мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса.