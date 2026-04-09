В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован на 4 рубля в Москве.
Так, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 4 рубля и теперь составляет 19 рублей за участок. Индексация произошла только в критически загруженные часы в будние дни — с 7.00 до 11.00 мск и с 16.00 до 20.00 мск. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не изменилась.
В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.