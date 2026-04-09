В МИД РФ подтвердили готовность к трехсторонним переговорам по Украине

Москва не будет затягивать возобновление переговоров в формате РФ — США — Украина. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Необходимо согласие трех сторон для того, чтобы вести переговорную деятельность в этом формате. Сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном. Если это те же переговорщики, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине. В любом случае с российской стороны, я думаю, что не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса», — сказал он.

Мирошник напомнил, что Россия не выходила из переговорного процесса и не останавливала участие в готовящихся заседаниях или консультациях.

