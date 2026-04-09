Чумаков: Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП ООН

«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей. Избрание России в исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования», — сказал дипломат.