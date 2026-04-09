Чумаков: Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП ООН

Это подтверждает признание вклада Москвы в «глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования», отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов. Об этом сообщил на встрече с журналистами заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей. Избрание России в исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования», — сказал дипломат.

Как отметил Чумаков, Польша была выдвинута от европейской группы и рассчитывала на их консолидированную поддержку, однако в итоге она не получила необходимого большинства голосов членов ЭКОСОС.

Зампостпреда также подчеркнул, что базовые подходы Москвы к деятельности организации остаются неизменными: Россия выступает против политизации гуманитарной помощи и отстаивает соблюдение основополагающих гуманитарных принципов. Чумаков добавил, что российские донорские взносы направляются не только на срочную продовольственную помощь в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, но и на долгосрочные программы развития и обеспечения продовольственной безопасности.

