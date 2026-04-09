В Израиле отменили ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме

Израильские правоохранители отменили ранее введённые ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме на фоне перемирия между США и Ираном.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Израиля.
Как следует из публикации, послабления вступят в силу уже утром в четверг, 9 апреля. Решение об открытии религиозных объектов было принято после соответствующего изменения указаний Командования службы тыла.
«Сотни полицейских и пограничников будут размещены в Старом городе и на дорогах, ведущих к святым местам, для обеспечения безопасности посетителей», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля ожидается полное восстановление работы израильского аэропорта Бен-Гурион.