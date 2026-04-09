Отец Маска назвал Россию будущим цивилизованного мира

РИА Новости: Эррол Маск назвал РФ будущим цивилизованного мира.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью РИА Новости, что считает Россию будущим цивилизованного мира.

«Россия — это будущее для цивилизованного мира», — сказал Маск.

По его словам, к такому выводу его, в частности, подтолкнула поездка в Москву, которую он назвал самым цивилизованным городом из всех, что посетил за последние 10 лет. Среди достоинств российской столицы он отдельно отметил «искрящуюся чистоту» улиц и цветущую городскую среду.

Маск также с воодушевлением добавил, что уже побывал в Большом театре.

Кроме того, он признался, что его беспокоит будущее таких городов, как Нью-Йорк, из-за действующих там иммиграционных правил, которые считает слишком либеральными.

При этом Маск отметил, что в России действуют строгие требования в сфере иммиграции, включая обязательное знание русского языка, наличие квалификации или востребованной профессии, а также культурную совместимость с российским обществом.

