Макрон считает необходимым распространение режима прекращения огня на Ливан

Президент Франции убежден, что достигнутое соглашение «является лучшим из возможных решений».

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что достигнутое США и Ираном соглашение о прекращении огня должно распространяться в том числе и на Ливан. Об этом он сообщил в X по итогам телефонных разговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и американским лидером Дональдом Трампом.

«Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане. Это необходимое условие для того, чтобы данное прекращение огня было надежным и долговечным», — заявил Макрон.

Он убежден, что достигнутое соглашение «является лучшим из возможных решений и должно открыть путь к всеобъемлющим переговорам, которые позволят обеспечить безопасность на Ближнем Востоке».

Как отметил президент, он обсуждал эту тему также с лидерами Катара, ОАЭ, Ливана и Ирака.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге в Вашингтоне сообщила, что возможность распространения и на Ливан договоренностей о прекращении огня, достигнутых США и Ираном, обсуждается.

Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы, и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Среди них — соблюдение принципа ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории страны, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Трамп заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредника между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их 10 апреля на переговоры. По данным государственного телевидения исламской республики, они, как ожидается, будут прямыми.

Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше