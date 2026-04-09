Макрон считает необходимым распространение режима прекращения огня на Ливан

ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что достигнутое США и Ираном соглашение о прекращении огня должно распространяться в том числе и на Ливан. Об этом он сообщил в X по итогам телефонных разговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и американским лидером Дональдом Трампом.
«Я выразил надежду, что режим прекращения огня будет в полной мере соблюдаться всеми сторонами конфликта на всех театрах противостояния, в том числе в Ливане. Это необходимое условие для того, чтобы данное прекращение огня было надежным и долговечным», — заявил Макрон.
Он убежден, что достигнутое соглашение «является лучшим из возможных решений и должно открыть путь к всеобъемлющим переговорам, которые позволят обеспечить безопасность на Ближнем Востоке».
Как отметил президент, он обсуждал эту тему также с лидерами Катара, ОАЭ, Ливана и Ирака.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге в Вашингтоне сообщила, что возможность распространения и на Ливан договоренностей о прекращении огня, достигнутых США и Ираном, обсуждается.
Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы, и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Среди них — соблюдение принципа ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории страны, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Трамп заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредника между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их 10 апреля на переговоры. По данным государственного телевидения исламской республики, они, как ожидается, будут прямыми.