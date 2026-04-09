Hraparak: в Кремле состоялся жёсткий разговор Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели жёсткий разговор за закрытыми дверями во время недавней встречи в Кремле, сообщает армянская газета Hraparak.

Об этом журналисты издания пишут в своём Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

Как следует из публикации, встреча лидеров двух стран состоялась в Москве 1 апреля. По итогам переговоров российская сторона якобы пришла к выводу о невозможности достижения каких-либо договорённостей с действующим руководством республики.

Обозреватели газеты отмечают, что после этого Москва перешла к практическим шагам, включая возможные запреты на въезд для связанных с армянским правительством структур.

Информация издания носит неофициальный характер, комментарии официальных лиц по данному вопросу не приводятся.

1 апреля Пашинян посетил Россию с рабочим визитом и встретился с Путиным.

Сам армянский премьер оценил свой визит в Россию как «очень успешный», отметив достигнутые договорённости по различным направлениям.

