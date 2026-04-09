Вэнс: США не прекратят огонь без открытия Ираном Ормузского пролива

По словам Вэнса, есть признаки того, что пролив начинает открываться. Вице-президент добавил, что президент Дональд Трамп чётко обозначил условия сделки. США согласились на прекращение огня и переговоры. Теперь очередь за Тегераном — Иран должен открыть пролив.
«Если этого не произойдет, если Иран не будет соблюдать свою часть договорённостей, президент не будет придерживаться своей части договорённостей», — сказал Вэнс.
Напомним, США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Стороны договорились проработать условия мирного договора. В качестве шага к деэскалации Тегеран начал деблокировку движения по Ормузскому проливу. Однако позднее Израиль нанёс мощные удары по Ливану. После этого морская артерия снова оказалась заблокирована.
