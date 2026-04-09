Вэнс: США не прекратят огонь без открытия Ираном Ормузского пролива

Соединённые Штаты не станут выполнять свою часть условий по прекращению огня, пока Иран не откроет Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он озвучил эту позицию журналистам перед вылетом из Будапешта.