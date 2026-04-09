Вэнс: США не прекратят огонь без открытия Ираном Ормузского пролива

Соединённые Штаты не станут выполнять свою часть условий по прекращению огня, пока Иран не откроет Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он озвучил эту позицию журналистам перед вылетом из Будапешта.

По словам Вэнса, есть признаки того, что пролив начинает открываться. Вице-президент добавил, что президент Дональд Трамп чётко обозначил условия сделки. США согласились на прекращение огня и переговоры. Теперь очередь за Тегераном — Иран должен открыть пролив.

«Если этого не произойдет, если Иран не будет соблюдать свою часть договорённостей, президент не будет придерживаться своей части договорённостей», — сказал Вэнс.

Напомним, США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Стороны договорились проработать условия мирного договора. В качестве шага к деэскалации Тегеран начал деблокировку движения по Ормузскому проливу. Однако позднее Израиль нанёс мощные удары по Ливану. После этого морская артерия снова оказалась заблокирована.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
