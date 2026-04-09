СМИ выяснили, что Трамп скажет Рютте о НАТО

«Президент США может дать понять, что он не будет защищать государства-члены, подвергшиеся нападению, что нанесет серьезный удар по самому сердцу альянса», — говорится в материале.
Как считает издание, Трампу вряд ли удастся вывести США из НАТО, поэтому он сделает все, чтобы навредить альянсу, несмотря на все заверения Рютте в лояльности.
«Трамп неоднократно заявлял, что не будет защищать союзников, которые оставляют бремя военных расходов на США», — подчеркивается в материале.
Накануне вечером генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом на фоне резких заявлений американского лидера о неспособности альянса выполнять свои обязательства перед США.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп намерен провести с Рютте очень откровенный и прямой разговор на фоне своей критики в адрес альянса. Она добавила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.