Путин поблагодарил Кадырова за контроль над ситуацией с непогодой в Чечне

Путин оценил «высокий уровень вовлеченности» Кадырова в ситуацию с затоплением в Чечне.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с помощником российского лидера Абубакаром Эдельгериевым. Они обсудили непростую ситуацию на территории региона. Президент РФ Владимир Путин через помощника передал слова благодарности Рамзану Кадырову за контроль над состоянием дел в Чечне после ЧП с непогодой. Так глава региона написал в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что обсудил с Абубакаром Эдельгериевым меры по ликвидации последствий непогоды. Проведена оценка текущей ситуации, отметил глава региона.

«Он [помощник главы государства] также передал слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина за высокий уровень вовлеченности и личный контроль над ситуацией. Такая оценка имеет особое значение и подтверждает правильность проводимой работы», — поделился Рамзан Кадыров.

МЧС вновь объявило штормовое предупреждение в Чечне. Сильные дожди ожидаются с 9 по 12 апреля.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше