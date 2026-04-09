Путин поблагодарил Кадырова за контроль над ситуацией с непогодой в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с помощником российского лидера Абубакаром Эдельгериевым. Они обсудили непростую ситуацию на территории региона. Президент РФ Владимир Путин через помощника передал слова благодарности Рамзану Кадырову за контроль над состоянием дел в Чечне после ЧП с непогодой. Так глава региона написал в Telegram-канале.
Рамзан Кадыров подчеркнул, что обсудил с Абубакаром Эдельгериевым меры по ликвидации последствий непогоды. Проведена оценка текущей ситуации, отметил глава региона.
«Он [помощник главы государства] также передал слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина за высокий уровень вовлеченности и личный контроль над ситуацией. Такая оценка имеет особое значение и подтверждает правильность проводимой работы», — поделился Рамзан Кадыров.
МЧС вновь объявило штормовое предупреждение в Чечне. Сильные дожди ожидаются с 9 по 12 апреля.