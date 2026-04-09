Суд дал восемь месяцев условно добровольно ставшему иноагентом Никандрову

Марат Никандров*, по собственной инициативе получивший статус иностранного агента, приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно за нарушение порядка деятельности.
Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 8 апреля, мировой судья по Щёлковскому району вынес приговор мужчине по ч. 2 ст. 330.1 УК России (нарушение порядка деятельности иноагентов). Отмечается, что в 2023 году Никандров самостоятельно попросил Министерство юстиции включить его в соответствующий реестр.
Сам Никандров пояснил, что обвинение «чисто техническое» и связано исключительно с пропуском сроков подачи обязательной отчётности. Мужчина добавил, что пока не принял окончательного решения об обжаловании вердикта.
«Суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев… наказание считать условным, с испытательным сроком на один год», — рассказал он.
7 апреля Минюст России исключил 75 лиц из реестра иностранных агентов по их заявлениям.
* Внесён Минюстом России в реестр иноагентов.