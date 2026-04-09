Мирошник рассказал о возобновлении переговоров по Украине

Мирошник: Россия не будет затягивать возобновление переговоров по Украине.

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Препон или затяжек при возобновлении переговорного процесса по Украине с российской стороны не будет, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«В любом случае с российской стороны я думаю, что не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса», — сказал Мирошник «Известиям».

Мирошник отметил, что необходимо согласие трех сторон для того, чтобы вести переговорную деятельность в этом формате. По словам посла, сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном. Он уточнил, что, если это те же переговорщики, то этот момент может быть «несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой» для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе и у США много других дел.

С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17−18 февраля.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше