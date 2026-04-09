WSJ узнала о планах США «наказать» НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план «наказания» некоторых членов НАТО, которые, по мнению Белого дома, были недостаточно полезны в ходе военной операции Штатов и Израиля против Ирана. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
План подразумевает вывод американских войск из стран-участниц альянса, которые оказали недостаточную поддержку операции. Военных предполагается разместить в тех государствах, которые, по мнению Вашингтона, были более полезны. Помимо передислокации войск, план также включает закрытие американской военной базы минимум в одной европейской стране. Это может быть Испания или Германия, рассказали The Wall Street Journal два чиновника администрации Трампа.
По данным WSJ, эта идея обсуждалась последние пару недель. План находится на ранней стадии разработки, однако получил поддержку среди высокопоставленных членов администрации Трампа. Газета отметила, что в Европе размещены порядка 84 тыс. американских военнослужащих, а базы в регионе служат ключевым узлом для военных операций США. Отдельно отмечено, что базы в Восточной Европе «выполняют функцию сдерживания» России.
Журналистам не удалось узнать, из каких именно стран Штаты могут вывести военный контингент. Белый дом отказался комментировать этот план. WSJ напомнила, что чиновники администрации Трампа были недовольны Германией после ее критики войны с Ираном. Кроме того, Италия отказалась предоставить авиабазу на Сицилии американским бомбардировщикам. Франция же дала согласие на использование баз только при условии, что там будут садиться самолеты, не участвующие в ударах по Ирану.
Если план все же будет реализован, выиграть от него могут такие страны, как Польша, Литва, Румыния и Греция, которые, как считают в США, больше поддерживают Штаты, рассказали источники WSJ. Газета отметила, что в этих странах одни из самых высоких расходов на оборону в НАТО. Кроме того, они были среди первых, кто выразил готовность поддержать международную коалицию по деблокированию Ормузского пролива.
В статье сказано, что план США может привести к размещению большего количества американских военных ближе к границе с Россией, что, «вероятно, вызовет раздражение» Москвы.
Газета также напомнила, что во время своего первого президентского срока Трамп распорядился вывести из Германии около 12 тыс. американских военнослужащих. Однако президент Джо Байден позднее отменил это решение.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что Трамп 8 апреля проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где поднимет вопрос о выходе США из альянса. Ранее американский лидер говорил, что всерьез задумался о выходе страны из этого блока, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва не угрожала Европе, в том числе военной инфраструктурой. Он обращал внимание, что это европейские страны, которые входят в НАТО, всегда двигались в сторону российских границ. Представитель Кремля также называл альянс инструментом конфронтации, «а не мира и стабильности».