Марочко: военные РФ расширили зону контроля у Славянска

Российские бойцы продвинулись на участке Никифоровка — Миньковка, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы, продвинувшись на участке Никифоровка — Миньковка, расширили зону контроля у Славянска Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки есть небольшое продвижение юго-западнее Никифоровки: там есть успехи у наших войск. Между Никифоровкой и Миньковкой наши военнослужащие улучшили тактическое положение и расширили зону контроля», — сказал он.

Марочко уточнил, что в славянско-краматорской агломерации ВС РФ наступают на Славянск со стороны Часова Яра.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие выровняли более 10 км фронта на участке Кривая Лука — Никифоровка восточнее Славянска.