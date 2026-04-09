Священник рассказал, что нужно сделать в Великий четверг

«В Великий Четверг Церковь вспоминает установление главного христианского таинства — Причастия, Евхаристии. Господь наш Иисус Христос на собрании с учениками — Тайной Вечери — указал им на хлеб и вино, сказав, что вкушающие его будут вкушать его тела и крови — и наказал эту заповедь творить в его воспоминание. Заповедь Евхаристии является принципиально важной для свидетельства нашей принадлежности к Церкви. Поэтому все православные призываются к тому, чтобы накануне подготовиться — и в четверг причаститься, и быть духовно вместе со Христом и апостолами на Тайной вечере», — сказал отец Максим Козлов.