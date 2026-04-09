Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП, заявил Чумаков

ООН, 9 апр — РИА Новости. Россия обошла поддерживаемую европейскими странами Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил зампостпреда российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.
«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов. За место в этом органе наша страна конкурировала с Польшей. Избрание России в Исполсовет подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования», — сказал Чумаков журналистам.
Польша, выдвинутая от европейской группы и рассчитывавшая на консолидированную поддержку европейских стран, что придавало голосованию дополнительную интригу, в итоге не получила необходимого большинства голосов членов ЭКОСОС, отметил он.
По его словам, Россия на протяжении многих лет выступала надежным и ответственным партнером ВПП, а базовые принципы Москвы остаются неизменными: РФ последовательно выступает против политизации гуманитарной помощи, отстаивает неукоснительное соблюдение основополагающих гуманитарных принципов.
«Российские донорские взносы направляются не только на оказание срочной продовольственной помощи нуждающимся по всему миру — в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, — но и на реализацию долгосрочных программ развития и обеспечения продовольственной безопасности», — констатировал Чумаков.