КНДР провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты

КНДР на этой неделе провела серию военных испытаний, включая проверку боеголовки тактической баллистической ракеты. Работы были направлены на оценку её эффективности и возможностей применения в реальных боевых условиях, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В ходе испытаний подтверждена способность кассетной боевой части ракеты класса «земля-земля» поражать значительные площади. Также были протестированы дополнительные виды вооружений, включая электромагнитные системы и имитационные боеприпасы, выполненные из углеродного волокна.
Помимо этого, специалисты провели проверку мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего действия. Испытания были направлены на подтверждение его надежности и готовности к использованию в боевых условиях.
Ранее стало известно, что КНДР испытала двигатель ракеты, способной достичь Соединённых Штатов.