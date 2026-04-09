Многие страны Запада предпочитают сохранять нынешний статус-кво, не желая идти на переговоры с РФ, потому что их устраивает текущая ситуация. Об этом в тот же день высказалась бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, в то время как в мире наблюдается «широкая международная поддержка» диалога с Ираном, ХАМАС и талибами, переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сталкиваются с «яростным сопротивлением».