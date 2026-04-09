Препон или затяжек при возобновлении переговоров по Украине с российской стороны не будет. Об этом в среду, 8 апреля, высказался посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что нужно согласие трех сторон для того, чтобы вести переговоры в этом формате. По его словам, в настоящее время многое зависит от решения США, кто будет представлять их на переговорах с Ираном.
Мирошник отметил, что, если это те же переговорщики, то этот момент может быть «несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальной преградой» для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию украинского конфликта.
Многие страны Запада предпочитают сохранять нынешний статус-кво, не желая идти на переговоры с РФ, потому что их устраивает текущая ситуация. Об этом в тот же день высказалась бывшая пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, в то время как в мире наблюдается «широкая международная поддержка» диалога с Ираном, ХАМАС и талибами, переговоры с российским президентом Владимиром Путиным сталкиваются с «яростным сопротивлением».