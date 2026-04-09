РФ избрана в Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы

Российская Федерация вошла в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП). Такое решение принято по результатам голосования членов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). РФ будет входить в совет в 2027—2029 годах, информировал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
На место в совете также претендовала Польша, однако члены ЭКОСОС отдали предпочтение России. Это говорит о признании вклада РФ в мировые усилия по преодолению голода, подчеркнул Чумаков. Дипломат отметил, что подходы Москвы к работе в составе организации остаются неизменными. Он также указал на необходимость противодействия политизации гуманитарной помощи.
Накануне заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау указал, что порядка 45 млн людей могут столкнуться с голодом, который достигнет исторически рекордных значений, из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, в 2024 году, спустя 20 лет сотрудничества российские компании лишились доступа к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, обеспечивающей продовольствием страны в бедственном положении.