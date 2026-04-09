Не сдавших ОГЭ петербуржцев бесплатно обучат в колледжах

Девятиклассники, не сумевшие сдать ОГЭ, получат возможность бесплатно освоить рабочие профессии за счёт средств городского бюджета, сообщили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Об этом сообщается в официальном заявлении городского парламента.
Как следует из публикации, депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект. Новая инициатива напрямую наделяет правительство полномочиями организовать обучение подростков по наиболее востребованным в регионе специальностям.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок пояснил, что в 2025 году с государственными экзаменами не справились более 500 ребят. По его словам, провалы на тестировании часто связаны со стрессом или перенесёнными болезнями, поэтому городские власти намерены поддержать таких учеников.
«Мы прекрасно понимаем, что за неудовлетворительной оценкой далеко не всегда стоит личная недоработка… Поэтому важно дать этим ребятам ещё один шанс», — написал Четырбок.
Ранее детский и семейный психолог Светлана Смирнова рассказала, что детям нужна помощь в формировании адекватного восприятия учебных сроков и в планировании подготовки.