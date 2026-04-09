Не сдавших ОГЭ петербуржцев бесплатно обучат в колледжах

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок пояснил, что в 2025 году с государственными экзаменами не справились более 500 ребят. По его словам, провалы на тестировании часто связаны со стрессом или перенесёнными болезнями, поэтому городские власти намерены поддержать таких учеников.