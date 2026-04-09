Стармер обсудил с саудовским кронпринцем углубление оборонного сотрудничества

«Премьер-министр встретился сегодня в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Премьер-министр начал встречу с того, что приветствовал прекращение огня и указал на необходимость сосредоточить усилия на его соблюдении и превращении в прочный мир. Он ясно дал понять, что сейчас крайне важно продолжать работу по открытию Ормузского пролива, и обсудил усилия Великобритании по организации встреч с партнерами для согласования и планирования практических шагов, необходимых для повышения уверенности судоходной индустрии в транзите через пролив», — указывается в тексте.