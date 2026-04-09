Стармер обсудил с саудовским кронпринцем углубление оборонного сотрудничества

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита в Саудовскую Аравию обсудил с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом углубление оборонного партнерства между Лондоном и Эр-Риядом. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.
«Премьер-министр встретился сегодня в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Премьер-министр начал встречу с того, что приветствовал прекращение огня и указал на необходимость сосредоточить усилия на его соблюдении и превращении в прочный мир. Он ясно дал понять, что сейчас крайне важно продолжать работу по открытию Ормузского пролива, и обсудил усилия Великобритании по организации встреч с партнерами для согласования и планирования практических шагов, необходимых для повышения уверенности судоходной индустрии в транзите через пролив», — указывается в тексте.
Отмечается, что Стармер поблагодарил наследного принца за «усилия Саудовской Аравии по защите британских граждан в стране». «Премьер-министр взял обязательство продолжать поддерживать Саудовскую Аравию как верного союзника, в том числе посредством недавнего развертывания системы противовоздушной обороны Sky Sabre», — подчеркивается в заявлении. В нем говорится, что Стармер в среду также встретился с британскими военнослужащими, которые были направлены в ближневосточную страну для управления упомянутой системой ПВО.
«Затем лидеры обсудили, как Великобритания и Саудовская Аравия могут еще больше углубить сотрудничество в оборонной промышленности для повышения военного потенциала и укрепления взаимной безопасности в долгосрочной перспективе, а также для дальнейшего развития процветающих торговых и инвестиционных отношений», — указывается в коммюнике.