Вэнс: США потребуют от Ирана сдать ядерные материалы на переговорах

Соединённые Штаты намерены потребовать от Ирана передать всё накопленное ядерное топливо и отказаться от разработки ядерного оружия, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Его слова приводит РИА Новости.

В ближайшее время стороны проведут официальные переговоры на территории Пакистана. Американскую делегацию на этой встрече возглавит вице-президент.

Вэнс пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа категорически против обогащения урана Тегераном. Именно передача материалов станет ключевым требованием Вашингтона в рамках предстоящего политического диалога.

«Мы не хотим, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие… И мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо», — констатировал спикер.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах Вашингтона с Тегераном.

Также Левитт сообщила, что Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше