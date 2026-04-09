Вэнс: США потребуют от Ирана сдать ядерные материалы на переговорах

Его слова приводит РИА Новости.
В ближайшее время стороны проведут официальные переговоры на территории Пакистана. Американскую делегацию на этой встрече возглавит вице-президент.
Вэнс пояснил, что администрация президента США Дональда Трампа категорически против обогащения урана Тегераном. Именно передача материалов станет ключевым требованием Вашингтона в рамках предстоящего политического диалога.
«Мы не хотим, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие… И мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо», — констатировал спикер.
Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Вэнс сыграл ключевую роль в переговорах Вашингтона с Тегераном.
Также Левитт сообщила, что Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану.