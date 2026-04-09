В «Мошеловке» предупредили россиян об опасных пасхальных открытках

В преддверии праздника Пасхи мошенники начали массово рассылать пользователям мессенджеров опасные электронные открытки, предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Об этом представители организации рассказали журналистам РИА Новости.
Злоумышленники активно используют праздничную тематику для обмана граждан. Аферисты присылают сообщения с вредоносными ссылками под видом приглашений в тематические конкурсы, сборов пожертвований или предложений купить куличи.
Специалисты пояснили, что вирусы также часто маскируются под анонсы эксклюзивных трансляций из храма Христа Спасителя или прямых эфиров со схождением Благодатного огня. Эксперты настоятельно рекомендуют игнорировать подобные рассылки от неизвестных отправителей и доверять только официальным каналам.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров заявил, что цифровое мошенничество строится на психологических манипуляциях — спешке, страхе и давлении, а не на техническом гении злоумышленников.