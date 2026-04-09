ЦТАК: в КНДР провели испытания новых вооружений

Управление по изучению системы вооружений ПВО Главного управления ракетостроения испытало боевую работу мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия. Институт баллистических ракетных систем и Институт боеголовок Главного управления ракетостроения провели испытания для оценки работы кассетной боевой части тактической баллистической ракеты и ее суббоеприпасов. В результате подтверждено, что кассетная боеголовка тактической баллистической ракеты наземного базирования типа «Хвасонпхо-11а» способна с высокой плотностью поражать цели на площади 6,5−7 гектаров.