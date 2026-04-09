ЦТАК: в КНДР провели испытания новых вооружений

ПХЕНЬЯН, 9 апреля. /ТАСС/. Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытания системы электромагнитного оружия, снаряда с углеродным волокном, передвижного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия, а также кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
Испытаниями руководил член Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, первый заместитель заведующего отделом ЦК партии генерал армии Ким Чон Сик.
«Он отметил, что электромагнитное оружие и снаряд с углеродным волокном являются специальными средствами стратегического характера, которые могут сочетаться с разными военными средствами и применяться в разных условиях», — пишет ЦТАК.
Управление по изучению системы вооружений ПВО Главного управления ракетостроения испытало боевую работу мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия. Институт баллистических ракетных систем и Институт боеголовок Главного управления ракетостроения провели испытания для оценки работы кассетной боевой части тактической баллистической ракеты и ее суббоеприпасов. В результате подтверждено, что кассетная боеголовка тактической баллистической ракеты наземного базирования типа «Хвасонпхо-11а» способна с высокой плотностью поражать цели на площади 6,5−7 гектаров.
Также был проведен запуск для проверки максимальной рабочей нагрузки ракетного двигателя с использованием недорогих материалов.
«Главное управление ракетостроения отметило, что данные испытания имеют весьма важное значение в развитии наших вооруженных сил и проводились в рамках регулярной деятельности главного управления и подведомственных научно-исследовательских учреждений в области обороны для непрестанной разработки и обновления систем вооружений», — пишет ЦТАК.