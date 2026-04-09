Обломки беспилотников упали в селе Молдаванское и пригороде Крымска

Обломки БПЛА упали на территории села Молдаванское и в пригороде Крымска.
Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фрагменты дронов упали на одной из улиц и прямо рядом с жилым домом в Молдаванском. Ещё один беспилотник разбился в поле в пригородной зоне Крымска.
Специалисты уточнили, что после падения обломков возникли возгорания, которые удалось быстро ликвидировать.
«Пострадавших и разрушений нет… во всех случаях на месте работают специальные и оперативные службы», — отмечается в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за восемь часов уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией страны.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.