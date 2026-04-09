Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки беспилотников упали в селе Молдаванское и пригороде Крымска

Обломки БПЛА упали на территории села Молдаванское и в пригороде Крымска.

Обломки БПЛА упали на территории села Молдаванское и в пригороде Крымска.

Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фрагменты дронов упали на одной из улиц и прямо рядом с жилым домом в Молдаванском. Ещё один беспилотник разбился в поле в пригородной зоне Крымска.

Специалисты уточнили, что после падения обломков возникли возгорания, которые удалось быстро ликвидировать.

«Пострадавших и разрушений нет… во всех случаях на месте работают специальные и оперативные службы», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО за восемь часов уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией страны.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше