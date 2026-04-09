Россия не будет затягивать процесс возобновления мирных переговоров по Украине

Российская сторона не намерена искусственно затягивать процесс возобновления мирных переговоров по Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Российская сторона не намерена искусственно затягивать процесс возобновления мирных переговоров по Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Об этом дипломат рассказал в интервью газете «Известия».

По словам посла, для ведения полноценной переговорной деятельности в текущем формате требуется обязательное согласие трёх сторон.

Мирошник уточнил, что сейчас многое зависит от решения Соединённых Штатов относительно того, кто будет представлять их на переговорах с Ираном.

Он заявил, что сохранение прежнего состава американских переговорщиков может несколько отсрочить процесс, однако это не станет кардинальной преградой для движения по украинскому треку урегулирования.

«В любом случае с российской стороны я думаю, что не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса», — констатировал Мирошник.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящий момент находится на паузе, у американской стороны много других дел.​

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.

8 апреля официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в столицу Пакистана Исламабад для переговоров по Ирану.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше