Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: силы РФ продвинулись северо-восточнее Рай-Александровки

Российские бойцы также улучшили положение в районе Каленики, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Бойцы РФ за минувшие сутки улучшили тактическое положение и продвинулись северо-восточнее стратегически важной Рай-Александровки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о Рай-Александровке, то за истекшие сутки наши военнослужащие улучшили тактическое положение северо-восточнее от Рай-Александровки. Есть продвижение небольшое в районе населенного пункта Каленики», — сказал он.

Марочко 7 апреля сообщал ТАСС, что военные ВС РФ бьют по дислоцированным в Рай-Александровке подразделениям ВСУ сразу с двух участков, наступая с Кривой Луки и Никифоровки. По его словам, командование украинской армии, не жалея личный состав, пытается удержать контроль над стратегически важной Рай-Александровкой.