Марочко: силы РФ продвинулись северо-восточнее Рай-Александровки

Марочко 7 апреля сообщал ТАСС, что военные ВС РФ бьют по дислоцированным в Рай-Александровке подразделениям ВСУ сразу с двух участков, наступая с Кривой Луки и Никифоровки. По его словам, командование украинской армии, не жалея личный состав, пытается удержать контроль над стратегически важной Рай-Александровкой.