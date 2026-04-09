Марочко: силы РФ продвинулись северо-восточнее Рай-Александровки

ЛУГАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Бойцы РФ за минувшие сутки улучшили тактическое положение и продвинулись северо-восточнее стратегически важной Рай-Александровки Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о Рай-Александровке, то за истекшие сутки наши военнослужащие улучшили тактическое положение северо-восточнее от Рай-Александровки. Есть продвижение небольшое в районе населенного пункта Каленики», — сказал он.
Марочко 7 апреля сообщал ТАСС, что военные ВС РФ бьют по дислоцированным в Рай-Александровке подразделениям ВСУ сразу с двух участков, наступая с Кривой Луки и Никифоровки. По его словам, командование украинской армии, не жалея личный состав, пытается удержать контроль над стратегически важной Рай-Александровкой.