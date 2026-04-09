Штрафной Альвареса и ускорение Кварацхелии: «Атлетико» победил «Барселону» в ¼ финала ЛЧ, а ПСЖ одолел «Ливерпуль»

«Барселона» сенсационно уступила «Атлетико» на своём поле в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Команда Ханса-Дитера Флика смотрелась предпочтительнее, но проморгала две контратаки, которые и предрешили исход встречи. Перед перерывом Джулиано Симеоне вынудил Пау Кубарси совершить фол последней надежды и заработал штрафной, который шикарным ударом реализовал Хулиан Альварес, а в середине второго тайма Александр Сёрлот замкнул кросс Маттео Руджери. ПСЖ дома с тем же счётом победил «Ливерпуль» благодаря голам Дезире Дуэ и Хвичи Кварацхелии, а Матвей Сафонов в третий раз в этом розыгрыше ЛЧ оставил ворота в неприкосновенности.
Шедевры Дуэ и Хвичи и сухарь Сафонова.
Противостояние ПСЖ и «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов вызывало особый интерес у российских болельщиков. В первую очередь это было связано с фигурой Матвея Сафонова. Пусть в последнем матче Лиги 1 с «Тулузой» он допустил результативную ошибку, мало кто сомневался, что Луис Энрике опять сделает ставку на воспитанника «Краснодара». Так и произошло.
При этом действующие обладатели трофея считались явными фаворитами, несмотря на травмы Брэдли Баркола и Фабиана Руиса. Они набрали хорошую форму и одержали четыре победы подряд во всех турнирах. Красные, напротив, весной выиграли лишь дважды. А после паузы на встречи сборных были уничтожены «Манчестер Сити» в Кубке Англии — 0:4. Неудивительно, что опять поползли слухи об увольнении Арне Слота.
В таком состоянии сложно было рассчитывать, что его подопечные возьмут у парижан реванш за вылет в ⅛ финала главного еврокубка в 2025-м. Тогда они оказались сильнее на выезде благодаря спасениям Алисона Бекера, но дома уступили в серии пенальти. Да и бразилец до сих пор не восстановился от повреждения.
В итоге предматчевые расклады полностью оправдались. Уже на 11-й минуте ПСЖ отметился голом-шедевром. Дезире Дуэ из левого угла штрафной, находясь в окружении четырёх оппонентов, умудрился забросить мяч под перекладину. Георгий Мамардашвили чуть выдвинулся вперёд и не дотянулся, хотя предъявлять ему претензии сложно — настолько классно всё сделал француз.
Тем более до перерыва грузинский вратарь неоднократно выручал одноклубников. Хозяева регулярно организовывали быстрые контратаки, пользуясь зазорами между линиями. Ощущалось, что очень хочет огорчить соотечественника Хвича Кварацхелия, но тот справился с парой его ударов. Кроме того, Мамардашвили не позволил Дуэ реализовать выход один на один.
А вот Сафонов откровенно скучал на последнем рубеже, поскольку у гостей ничего не получалось. Они лишь пробовали забрасывать мяч в штрафную с флангов, но россиянин, как правило, спокойно играл на выходах. И, что не менее важно, начинал атаки точными пасами.
Во втором тайме английский коллектив попытался увеличить давление на его владения, но безуспешно. Соперники легко выходили из-под прессинга и врывались в свободные зоны.
Окончательно всё стало понятно после шедевра в исполнении теперь уже Хвичи. Неугомонный вингер всё-таки вынудил Мамардашвили капитулировать. Жоау Невеш выполнил отличную разрезающую передачу на ход партнёру между двумя оппонентами. Тот ворвался в штрафную, поставил корпус Джозефу Гомесу. Далее пробросил мяч мимо вратаря, выполнил ложный замах и пробил.
А Сафонов не пропустил во втором матче ЛЧ подряд, хотя, в отличие от ответного противостояния с «Челси», не совершил ни одного сейва. Главное, ПСЖ обеспечил себе комфортный разрыв в счёте перед выездом на Туманный Альбион.
Удаление Кубарси и стандарт Альвареса.
Любопытно было посмотреть и за встречей «Барселоны» и «Атлетико». Удивительно, но пути команд пересеклись во второй раз за пять дней. В субботу каталонцы на выезде вырвали непростую победу в Примере благодаря голу Роберта Левандовски на 87-й минуте. Причём справились даже без помощи получившего травму Рафиньи.
Теперь мадридцы имели возможность взять реванш на «Камп Ноу». Хотя вероятность этого оценивалась невысоко. В семи предыдущих встречах здесь во всех соревнованиях они потерпели пять поражений при одной ничьей. Однако Диего Симеоне верил в своих подопечных, несмотря на повреждения Яна Облака и Пабло Барриоса.
«Мы знаем возможности “Барселоны” — это очень сильная команда, особенно дома. Кажется, они уступили всего в одном из 23 последних матчей на “Камп Ноу”, и мы постараемся довести игру до того уровня, на котором сумеем нанести им ущерб. Мы здесь, чтобы бороться», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.
Слова тренера не разошлись с делом, а его подопечные сотворили маленькое чудо и воспользовались ошибками хозяев. Не смутило их и фирменное давление от сине-гранатовых в дебюте. Они перекрыли все свободные зоны и при случае сами убегали в контратаки.
В результате хозяева, хотя и владели инициативой, почти не проникали в чужую штрафную. А все попытки раскачать оборону через фланги и доставить мяч Левандовски к успеху не приводили. При необходимости одноклубников выручал Хуан Муссо. Единственное, Маркус Рашфорд отличился после прострела Ламина Ямаля, но тот находился в явном офсайде.
А в конце первого тайма «Барселона» столкнулась с серьёзными проблемами. Пау Кубарси был вынужден срывать выход Джулиано Симеоне на рандеву с Жоаном Гарсией ценой фола. Судья показал ему жёлтую карточку, но, посовещавшись с коллегами на VAR, изменил решение и удалил нарушителя.
В довершение всех бед Хулиан Альварес со штрафного отправил мяч в ближнюю девятку. Игрой аргентинца в текущем сезоне остаётся лишь восхищаться. Только в главном еврокубке он отметился девятым голом и установил новый рекорд результативности клуба в турнире.
В перерыве Ханс-Дитер Флик выполнил двойную рокировку и бросил в бой Фермина Лопеса и Гави. А убрал в том числе инертного Левандовски. Каталонцы пытались в меньшинстве прижать оппонентов к воротам, но никак не могли огорчить совершившего девять сейвов Муссо. А Рашфорд прямым ударом со стандарта угодил в перекладину.
Зато сработала замена мадридцев. Александер Сёрлот замкнул навес Маттео Руджери слева и поставил точку. Каталонцы же, несмотря на все старания, впервые в нынешнем сезоне не забили дома. Теперь им необходимо сотворить камбэк на выезде.