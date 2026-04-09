Штрафной Альвареса и ускорение Кварацхелии: «Атлетико» победил «Барселону» в ¼ финала ЛЧ, а ПСЖ одолел «Ливерпуль»

«Барселона» сенсационно уступила «Атлетико» на своём поле в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Команда Ханса-Дитера Флика смотрелась предпочтительнее, но проморгала две контратаки, которые и предрешили исход встречи. Перед перерывом Джулиано Симеоне вынудил Пау Кубарси совершить фол последней надежды и заработал штрафной, который шикарным ударом реализовал Хулиан Альварес, а в середине второго тайма Александр Сёрлот замкнул кросс Маттео Руджери. ПСЖ дома с тем же счётом победил «Ливерпуль» благодаря голам Дезире Дуэ и Хвичи Кварацхелии, а Матвей Сафонов в третий раз в этом розыгрыше ЛЧ оставил ворота в неприкосновенности.