CNN: Рютте заявил о разочаровании Трампа в союзниках по НАТО

Об этом политик рассказал журналистам после своего визита в Вашингтон. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее стало известно, что Трамп встретится с Рютте и обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.
По итогам состоявшихся переговоров генсек НАТО открыто признал, что президент Соединённых Штатов крайне недоволен текущим положением дел в организации.
«(Трамп. — RT) явно разочарован», — коротко констатировал Рютте.
8 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у Североатлантического альянса мрачное будущее.