Экс-военного в США задержали по подозрению в передаче СМИ секретных данных

ФБР задержало экс-военного в США по подозрению в передаче СМИ секретных данных.

НЬЮ-ЙОРК, 9 апр — РИА Новости. Силовики в США задержали экс-сотрудника командования специальных операций по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ, заявил глава ФБР Кэш Патель.

«ФБР и наши партнеры арестовали бывшего сотрудника командования специальных операций ВС США (SOCOM), который оказывал поддержку нашим военным высшего уровня, по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ», — написал Патель в Х.

Патель не раскрыл, о какой именно информации и каком представителе СМИ идет речь. При этом ранее на неделе американский президент Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, который первым опубликовал информацию о спасении первого пилота истребителя F-15E, сбитого в небе над Ираном, если он не раскроет личность своего источника.

Минюст США при этом раскрыл личность подозреваемой — 40-летняя Кортни Уильямс. В 2022—2025 годах она передавала секретные сведения некоему журналисту, а также публиковала подобные данные в соцсетях.

Уильямс, экс-сотрудница элитного подразделения армии США Delta Force, цитируется в книге журналиста Сета Харпа, отрывок из нее публиковало издание Politico.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
