Экс-военного в США задержали по подозрению в передаче СМИ секретных данных

«ФБР и наши партнеры арестовали бывшего сотрудника командования специальных операций ВС США (SOCOM), который оказывал поддержку нашим военным высшего уровня, по подозрению в передаче секретной информации представителю СМИ», — написал Патель в Х.
Патель не раскрыл, о какой именно информации и каком представителе СМИ идет речь. При этом ранее на неделе американский президент Дональд Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, который первым опубликовал информацию о спасении первого пилота истребителя F-15E, сбитого в небе над Ираном, если он не раскроет личность своего источника.
Минюст США при этом раскрыл личность подозреваемой — 40-летняя Кортни Уильямс. В 2022—2025 годах она передавала секретные сведения некоему журналисту, а также публиковала подобные данные в соцсетях.
Уильямс, экс-сотрудница элитного подразделения армии США Delta Force, цитируется в книге журналиста Сета Харпа, отрывок из нее публиковало издание Politico.