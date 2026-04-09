Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП

За место в этом органе Москва конкурировала с Польшей, которая была выдвинута от европейской группы и рассчитывала на консолидированную поддержку стран региона. Однако российская кандидатура набрала большинство голосов членов ЭКОСОС, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.
Дипломат подчеркнул, что избрание подтверждает признание вклада России в глобальную борьбу с голодом и укрепление системы гуманитарного реагирования. Москва на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром ВПП, последовательно выступая против политизации помощи и отстаивая базовые гуманитарные принципы.
«Российские донорские взносы направляются не только на оказание срочной продовольственной помощи нуждающимся по всему миру — в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, — но и на реализацию долгосрочных программ развития и обеспечения продовольственной безопасности», — заявил Чумаков в беседе с журналистами.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Польше Георгия Михно. До этого он занимал должность начальника отдела в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России, а также работал заместителем постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.