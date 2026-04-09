Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП

Россия избрана в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП) на период 2027—2029 годов. Голосование проходило в штаб-квартире ООН.

За место в этом органе Москва конкурировала с Польшей, которая была выдвинута от европейской группы и рассчитывала на консолидированную поддержку стран региона. Однако российская кандидатура набрала большинство голосов членов ЭКОСОС, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков.

Дипломат подчеркнул, что избрание подтверждает признание вклада России в глобальную борьбу с голодом и укрепление системы гуманитарного реагирования. Москва на протяжении многих лет остаётся надёжным партнёром ВПП, последовательно выступая против политизации помощи и отстаивая базовые гуманитарные принципы.

«Российские донорские взносы направляются не только на оказание срочной продовольственной помощи нуждающимся по всему миру — в странах Африки, Азии, Латинской Америки и Центральной Азии, — но и на реализацию долгосрочных программ развития и обеспечения продовольственной безопасности», — заявил Чумаков в беседе с журналистами.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил новым послом России в Польше Георгия Михно. До этого он занимал должность начальника отдела в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России, а также работал заместителем постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше