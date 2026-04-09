Рютте признал провал проверки США странами НАТО

Ряд государств Североатлантического альянса действительно провалили проверку на лояльность, отказавшись помочь Вашингтону в конфликте с Ираном, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала CNN.
Его слова приводит РИА Новости.
Рютте согласился с критикой в адрес европейских партнёров США. Он подтвердил, что определённые члены НАТО действительно не прошли тест Вашингтона.
«Некоторые из них (стран-членов альянса. — RT) — да», — констатировал Рютте.
Ранее стало известно, что Трамп встретится с Рютте и обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.