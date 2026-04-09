Глава НАТО Рютте понял разочарование Трампа союзниками по альянсу

«Он, очевидно, разочарован многими союзниками по НАТО, я могу его понять», — сказал генсек.
При этом Рютте отметил, что смог объяснить американскому президенту вклад европейских стран. Большинство государств альянса предоставили базы, логистику и возможности для перелётов. Они выполняют свои обязательства перед НАТО, считает Рютте.
Глава альянса добавил, что беседа с хозяином Белого дома прошла честно и открыто. Рютте назвал эту дискуссию разговором двух хороших друзей.
