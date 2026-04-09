Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине введут массовые отключения света

С четверга, 9 апреля, на всей территории Украины начнут действовать почасовые графики отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

С четверга, 9 апреля, на всей территории Украины начнут действовать почасовые графики отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Об этом представители организации заявили в своём Telegram-канале.

Ограничения затронут абсолютно все категории потребителей. Свет в домах жителей будут выключать строго по расписанию в период с 07:00 до 22:00.

Специалисты компании пояснили, что причиной подобных мер стало серьёзное повреждение инфраструктурных объектов на территории страны.

6 апреля глава деснянской администрации Максим Бахматов заявил, что в Киеве полностью уничтожена ТЭЦ-4.