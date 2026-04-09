Глава НАТО ушел от вопроса о возможности «наказания» США некоторых стран альянса

Ранее 8 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что американская администрация рассматривает возможность вывода войск из ряда европейских стран в качестве наказания за отсутствие поддержки войны Вашингтона против Ирана. «Он [президент США Дональд Трамп] ясно высказал мне свои мысли относительно того, что происходило в последние пару недель», — заявил Рютте в интервью телеканалу CNN в ответ на просьбу ведущего прокомментировать статью WSJ.