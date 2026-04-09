Вэнс заявил о «недопонимании» между США и Ираном по вопросу Ливана

Между переговорными группами США и Ирана произошло недопонимание насчет включения Ливана в режим прекращения огня. Штаты не соглашались на это, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передал Reuters.
«Я думаю, это связано с вполне понятным недоразумением. Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это было не так», — сказал Вэнс журналистам в Будапеште.
По его словам, позиция США по прекращению огня подразумевала, что оно будет распространяться на Иран и союзников Штатов, включая Израиль и страны Персидского залива. Израиль, добавил Вэнс, «предложил, откровенно говоря, немного сдерживать себя в Ливане, потому что хочет убедиться, что наши переговоры будут успешными».
Вице-президент США также заявил, что существуют минимум три варианта требований Ирана из 10 пунктов. Первое, по мнению Вашингтона, было написано через нейросеть ChatGPT и сразу же было отклонено.
«Было второе предложение из 10 пунктов, которое было гораздо более разумным. Оно основывалось на некотором обмене мнениями между нами и пакистанцами. Именно на это предложение ссылался президент [Дональд Трамп], и это соответствует действительности по состоянию на вчера. И затем я видел третье предложение, еще более максималистское, чем первое, и которое циркулирует в различных социальных сетях», — сказал Вэнс.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии Штатов на двухнедельное перемирие с Ираном. Американский лидер отметил, что пошел на это при условии полного открытия Ормузского пролива. Он также рассказал, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать рабочей основой для переговоров.
Позже это соглашение опубликовали власти Ирана, указав, что США его согласовали. Associated Press ранее сообщало, что версии требований Исламской Республики на английском языке и фарси отличаются. В частности, в иранском тексте присутствует пункт о «принятии обогащения урана», чего не было в версиях на английском.
