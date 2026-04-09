«Не будет препон и затяжек»: Мирошник заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Россия не будет тянуть с переговорами по Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Но есть нюанс: для возобновления трёхстороннего формата с участием США и Украины нужно согласие всех сторон.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, сейчас многое зависит от Вашингтона. А именно — от того, кого США назначат вести переговоры с Ираном.

«Если это те же переговорщики, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является преградой для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию на Украине. В любом случае с российской стороны не будет никаких препон или затяжек по возобновлению переговорного процесса», — цитируют «Известия» Мирошника.

Посол подчеркнул: Россия не выходила из диалога. И никогда не останавливала участие в готовящихся заседаниях или консультациях.

Теперь слово за Вашингтоном и Киевом. Москва, судя по заявлениям, готова вернуться за стол переговоров хоть завтра.

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс разочарован лидерами ЕС из-за их нежелания завершать конфликт на Украине. Он заявил в Будапеште, что европейские политики не особо заинтересованы в разрешении этого конфликта. Вэнс подчеркнул, что скорейшее завершение боевых действий отвечает интересам Европы, США, Венгрии и самой Украины.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
