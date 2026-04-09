Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП

Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета Всемирной продовольственной программы (ВПП), несмотря на ее поддержку со стороны Европы. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе постпредставительства РФ при Организации Объединенных Наций (ООН).

Источник: Reuters

«8 апреля по итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов Экономического и Социального совета (ЭКОСОС) была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы на период 2027—2029 годов», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что избрание России подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.

Газета Financial Times 23 марта сообщила, что около 70 тыс. т пшеницы и консервов для беднейших стран мира застряли в пути по морю из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам директора по логистике ВПП Коринн Флейшер, это произошло из-за перегруженности и изменения маршрутов на глобальных судоходных линиях. Организация также вынуждена перенаправлять часть грузов по суше.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
