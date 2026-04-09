Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП

Газета Financial Times 23 марта сообщила, что около 70 тыс. т пшеницы и консервов для беднейших стран мира застряли в пути по морю из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам директора по логистике ВПП Коринн Флейшер, это произошло из-за перегруженности и изменения маршрутов на глобальных судоходных линиях. Организация также вынуждена перенаправлять часть грузов по суше.