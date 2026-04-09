Россия обошла Польшу на выборах в состав исполнительного совета ВПП

«8 апреля по итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов Экономического и Социального совета (ЭКОСОС) была избрана в состав Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы на период 2027—2029 годов», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Отмечается, что избрание России подтверждает признание ее вклада в глобальные усилия по борьбе с голодом и укреплению международной системы гуманитарного реагирования.
Газета Financial Times 23 марта сообщила, что около 70 тыс. т пшеницы и консервов для беднейших стран мира застряли в пути по морю из-за конфликта на Ближнем Востоке. По словам директора по логистике ВПП Коринн Флейшер, это произошло из-за перегруженности и изменения маршрутов на глобальных судоходных линиях. Организация также вынуждена перенаправлять часть грузов по суше.