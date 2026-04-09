Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кондратьев: один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани

Один местный житель погиб в результате падения обломков беспилотника во время отражения атаки на территории Кубани.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Трагедия произошла в посёлке Саук-Дере Крымского района. Фрагменты сбитого дрона смертельно ранили мужчину, который в этот момент находился на балконе многоквартирного жилого дома.

Губернатор выразил соболезнования и пообещал, что местная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

«Прошу жителей соблюдать все меры безопасности. В случае объявления угрозы атаки БПЛА в муниципалитете не выходить на улицу и не подходить к окнам», — подчеркнул Кондратьев.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на территории села Молдаванское и в пригороде Крымска.

