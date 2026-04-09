Кондратьев: один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани

Один местный житель погиб в результате падения обломков беспилотника во время отражения атаки на территории Кубани.
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Трагедия произошла в посёлке Саук-Дере Крымского района. Фрагменты сбитого дрона смертельно ранили мужчину, который в этот момент находился на балконе многоквартирного жилого дома.
Губернатор выразил соболезнования и пообещал, что местная администрация окажет семье погибшего всю необходимую помощь.
«Прошу жителей соблюдать все меры безопасности. В случае объявления угрозы атаки БПЛА в муниципалитете не выходить на улицу и не подходить к окнам», — подчеркнул Кондратьев.
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на территории села Молдаванское и в пригороде Крымска.