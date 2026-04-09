Роспотребнадзор принимает меры по недопущению на рынок крема La Roche‑Posay

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор принимает меры по недопущению дистанционной продажи крема французского производителя La Roche-Posay, в котором может содержаться бензол, сообщил Роспотребнадзор.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в популярном аптечном креме от прыщей La Roche-Posay нашли превышение допустимой нормы опасного вещества — бензола.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема La Roche‑Posay, содержащего, предположительно, бензол, Роспотребнадзор принимает меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении на канале ведомства на платформе Max.

Также Роспотребнадзор направил официальное письмо в адрес Ассоциации компаний интернет‑торговли с требованием принять меры по недопущению дистанционной реализации данной продукции.