КНДР испытала боеголовку тактической баллистической ракеты

КНДР провела серию испытаний вооружений, в том числе проверку кассетной боевой части тактической баллистической ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: ЦТАК

Испытания проходили с 6 по 8 апреля под руководством генерала Ким Чон Сика. Кассетная боевая часть ракеты «Хвасонпхо-11га» класса «земля—земля» способна поражать цель на площади 6,5−7 га «сверхвысокой плотностью поражения», отмечает агентство.

Кроме того, Северная Корея испытала электромагнитное оружие, системы распыления имитаторов боезарядов из углеродного волокна, а также провела проверку боевой надежности мобильного зенитно-ракетного комплекса ближнего действия. В Главном ракетном управлении КНДР подчеркнули, что испытания стали частью плановой работы по разработке и модернизации систем вооружения.

Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше