ЦТАК: КНДР провела испытания новых видов вооружений

Специалисты КНДР провели масштабную серию испытаний новейших перспективных образцов вооружений.

Специалисты КНДР провели масштабную серию испытаний новейших перспективных образцов вооружений.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятия проходили в период с 6 по 8 апреля. Тестирования были организованы Главным управлением ракетостроения совместно с Академией национальной обороны КНДР.

В ведомстве уточнили, что военные эксперты проверили работу системы электромагнитного оружия, снарядов с углеродным волокном и кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты. Также был испытан передвижной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия.

«Данные испытания имеют весьма важное значение в развитии наших вооружённых сил», — подчеркнуло ЦТАК.

Ранее южнокорейское агентство Newsis сообщило, что КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет.