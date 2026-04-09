ЦТАК: КНДР провела испытания новых видов вооружений

Специалисты КНДР провели масштабную серию испытаний новейших перспективных образцов вооружений.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Мероприятия проходили в период с 6 по 8 апреля. Тестирования были организованы Главным управлением ракетостроения совместно с Академией национальной обороны КНДР.
В ведомстве уточнили, что военные эксперты проверили работу системы электромагнитного оружия, снарядов с углеродным волокном и кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты. Также был испытан передвижной зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия.
«Данные испытания имеют весьма важное значение в развитии наших вооружённых сил», — подчеркнуло ЦТАК.
Ранее южнокорейское агентство Newsis сообщило, что КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет.