Чумаков: Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП

Россия одержала победу над поддерживаемой европейскими странами Польшей на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы, сообщил заместитель постоянного представителя российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.

Его слова приводит РИА Новости.

Голосование состоялось в штаб-квартире ООН. По его результатам Москва официально вошла в состав структуры на период с 2027 по 2029 год, оставив позади конкурентов из Варшавы.

«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета», — заявил Чумаков.

По словам зампостпреда, успех российской стороны подтверждает мировое признание её вклада в глобальную борьбу с голодом. Чумаков подчеркнул, что Москва выступает категорически против политизации гуманитарной помощи и стабильно направляет средства на поддержку наиболее уязвимых стран.

Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу сообщило, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к масштабному продовольственному кризису.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше