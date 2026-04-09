Чумаков: Россия обошла Польшу на выборах в исполнительный совет ВПП

Россия одержала победу над поддерживаемой европейскими странами Польшей на выборах в исполнительный совет Всемирной продовольственной программы, сообщил заместитель постоянного представителя российской миссии при ООН Дмитрий Чумаков.
Его слова приводит РИА Новости.
Голосование состоялось в штаб-квартире ООН. По его результатам Москва официально вошла в состав структуры на период с 2027 по 2029 год, оставив позади конкурентов из Варшавы.
«По итогам состоявшихся в штаб-квартире ООН выборов Россия большинством голосов членов ЭКОСОС была избрана в состав Исполнительного совета», — заявил Чумаков.
По словам зампостпреда, успех российской стороны подтверждает мировое признание её вклада в глобальную борьбу с голодом. Чумаков подчеркнул, что Москва выступает категорически против политизации гуманитарной помощи и стабильно направляет средства на поддержку наиболее уязвимых стран.
Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу сообщило, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к масштабному продовольственному кризису.