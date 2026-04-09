Пленный из ВСУ: украинских солдат за отказ воевать привязывают к дереву

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Военнослужащих 210-го отдельного штурмового полка ВСУ привязывали к дереву за отказ выходить на позиции. В таком положении они оставались без одежды на всю ночь, рассказал пленный из этого подразделения Александр Марчук.
Украинский военнослужащий был взят в плен группировкой войск «Север» в ходе боев за населенный пункт Сопычь в Сумской области.
«Мы заняли позицию, окопались, а первая группа отказалась [выполнять задачу]. [За это] им, как я слышал, угрожали. Их привязали к дереву, сняли штаны и оставили на целую ночь», — сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
Кроме того, пленный сообщил, что он единственный из своей группы, кто остался в живых в ходе боев у села Сопычь. «Начали по нам FPV и артиллерия стрелять. Я пока вышел из дома, уже потерял своих ребят. Посмотрел, никого нет. Решил, что пойду. Побежал [из дома], и меня взяли в плен», — пояснил он.
Ранее силовики сообщили ТАСС, что карательные отряды ВСУ убили насильно мобилизованных украинцев из 210-го отдельного штурмового полка (ошп) «Берлинго» за отказ принимать участие в боевых действиях в Сумской области.