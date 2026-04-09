Сбои в работе транспорта и порывы ЛЭП ожидаются в 6 регионах Северного Кавказа

В четверг, 9 апреля, в шести регионах Северного Кавказа возможны обрывы линий электропередачи и серьёзные сбои в работе транспорта из-за сильных ливней и шторма, предупредили в МЧС России.

Об этом сообщается в официальном прогнозе министерства.

Неблагоприятные погодные условия затронут территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечни. Специалисты Гидрометцентра России ожидают резкое ухудшение метеорологической обстановки.

По оценкам экспертов спасательного ведомства, главными источниками возможных чрезвычайных ситуаций станут обильные осадки и штормовой ветер, порывы которого достигнут 28 м/с.

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения», — говорится в прогнозе министерства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Дагестане в результате дождевого паводка подтопленными остаются 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог.