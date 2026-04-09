Морпех Емеля: собаки помогают выявлять беспилотники в зоне спецоперации

Собаки на передовой способны заранее реагировать на приближение опасности и выявлять вражеские дроны, рассказал военнослужащий подразделения морской пехоты российской группировки войск «Центр» с позывным Емеля.
Об этом боец с пятнадцатилетним опытом работы кинологом сообщил журналистам РИА Новости.
Как следует из публикации, питомцы живут практически в каждом фронтовом блиндаже. Благодаря острому слуху они способны уловить звук приближающихся беспилотников гораздо раньше людей.
«Собака никогда не реагирует просто так — она подаёт сигналы: может насторожиться, изменить поведение, указать направление угрозы», — констатировал боец.
При этом Емеля подчеркнул, что присутствие животных строго ограничено вблизи позиций тяжёлого вооружения. Во время работы артиллерии или реактивных систем собак прячут, так как из-за громких выстрелов они могут сильно испугаться и физически пострадать.
В кинологическом центре Объединённой группировки войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе службу несут не только бойцы, но и их четвероногие напарники. Некоторые расчёты уже имеют опыт выполнения задач в зоне СВО, включая работу в условиях обстрелов. Подробнее — в сюжете военкора RT Ивана Полянского.