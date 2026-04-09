Юрий Трутнев проверил строительство снайперского полигона в Приморье

Центр создается совместно Федерацией боевого снайпинга, Правительством Приморского края и Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».
«Это не первый полигон, на строительство которого мы обращаем внимание. Один из объектов уже открыт в Якутии. Там совершенствуют свое мастерство снайперы. Каждый год проводятся соревнования по высокоточной стрельбе, на которые приезжают снайперские команды со всей страны. Я с уважением отношусь к снайперам Приморья. Здесь много талантливых ребят. И, конечно, для них надо создать условия. Чем быстрее полигон заработает, тем сильнее будет наша страна», — сказал Юрий Трутнев.
Спортивно-стрелковый центр «Восток» планируется использовать для подготовки снайперов и проведения военно-патриотических и спортивных военно-прикладных мероприятий. Общая территория центра составляет 152 гектара, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Сейчас выполнен монтаж 731 сваи под ограждение стрелковых зон «500», «2500» (открытых галерей) на протяжении 2167 метров. Всего будет произведен монтаж 2147 свай. Созданы монолитные конструкции двухэтажного здания. Смонтированы опоры ЛЭП.
На данный момент на полигоне ведется обустройство стрелковых направлений со средствами защиты на короткие и длинные дистанции — от 150 метров до 2,5 километра. Достраивается помещение для хранения оружия, а также здание, с которого будет вестись стрельба. Здесь будет установлено современное телекоммуникационное оборудование, которое позволит видеть поражение мишеней до 2,5 километра.
В центре будут крытые и открытые стрелковые галереи, пункт управления, видовая и вертолетная площадки, а также стрелковый объект «Город». Отдельно создадут площадку для выставки образцов технических средств и вооружения. Сейчас возводятся двух- и пятиэтажные здания, обустраиваются подъездная дорога и парковка.
Первую очередь первого этапа спортивно-стрелкового центра «Восток» сдадут в Приморье в июле 2026 года.